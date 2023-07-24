Видео последствия атаки дронов в Москве появилось в Сети Фото: ТАСС

Видео последствий атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева в Москве было опубликовано в интернете.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об ударах беспилотников по двум нежилым зданиям в российской столице в 4 часа утра в понедельник, 24 июля. Градоначальник также уточнил, что в результате ударов дронов не было пострадавших, а также каких-либо серьезных повреждений.

«Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет», - написал глава города в своем официальном Telegram-канале

Как писал сайт KP.RU, Дептранс сообщал о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от центра российской столицы в сторону Московской области, но позже движение было восстановлено.