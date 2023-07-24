«Прям неожиданно»: Мишустин заинтересовался проектом о комфортной городской среде для собак

Мишустин заинтересовался проектом о комфортной городской среде для собак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин счел перспективным проект о создании комфортной городской среды для собак, о котором ему рассказали выпускники программы «Архитеркторы.рф».

Глава российского правительства в ходе своего рабочего визита во Владивосток встретился выпускники программы «Архитеркторы.рф», которые рассказали о своих проектах, в том числе о создании комфортной среды для собак и специальных площадок.

«Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. У любого из нас проект Артема вызывает улыбку. Это доброта, доброе отношение к животным», - заявил премьер РФ, назвав такое предложен «очень перспективным»

Мишустин также поинтересовался, сколько собак у главы Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева, призвав их поддержать этот проект.

Ранее в Госдуме разработали законопроект о конфискации животных за жестокое обращение. Первый зампред комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов уточнил, что сейчас запрет на проживание диких животных в домашних условиях прописан в законе, но нет механизма по их конфискации.