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НовостиОбщество24 июля 2023 8:31

Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на 5 лет

Изменение распространяется на матросов, сержантов, старшин, солдат, а также прапорщиков и мичманов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет для граждан, которые имеют воинские звания ниже офицерских.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет для граждан, которые имеют воинские звания ниже офицерских.

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста для пребывания в запасе на пять лет для граждан, которые имеют воинские звания ниже офицерских.

Как писал сайт KP.RU, Совет Федерации РФ одобрил проект закона о повышении предельного возраста для пребывания в запасе в минувшую среду, 19 июля.

Изменение распространяется на матросов, сержантов, старшин, солдат, а также прапорщиков и мичманов. Предельный возраст, который относится к первому разряду военных будет теперь увеличен до 40 лет с 35, для второго разряда изменения будут до 50 лет с 45, для третьего - до 55 лет с 50.

Подписанный документ также повышает предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Данные правила будут распространять для россиян, имеющих воинские звания старших офицеров (65 лет), имеющих воинские звания младших офицеров (60 лет), а также звания - 55 лет.