Утверждены поправки в закон о военной службе: что изменится и для чего это нужно

В России повышается предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России утвердил изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе». Они вступят в силу с 1 января 2024 года.

В чем смысл нововведений?

Прежде всего – повышается предельный возраст пребывания в запасе на 5 лет для граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

На те же 5 лет увеличен и предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве: для старших офицеров (от майора до полковника) — до 65 лет, для младших офицеров (от лейтенанта до капитана) — до 60 лет. Для имеющих звания высших офицеров (генералы и адмиралы) предельный возраст не изменен - до 70 лет.

Чем запасники отличаются от резервистов?

В России есть два вида резерва. Первый – общий, около 25 миллионов человек. В это число входят граждане, годные (или годные с ограничениями) по здоровью к военной службе и не достигшие предельного возраста. И второй – так называемый подготовленный резерв.

Основное отличие в том, что последние дополнительно заключают контракт с Минобороны и проходят регулярное обучение. У резервиста есть возможность совмещать основную гражданскую работу с военными сборами. В такие периоды государство компенсирует предприятию, где работает резервист, его средний заработок.

Утвержденные президентом новшества касаются только возраста запасников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А в запас зачисляются уволенные с военной службы, в том числе и служившие срочную и альтернативную службу, завершившие обучение на военных кафедрах, получившие освобождение от призыва или отсрочку до 27 лет, женщины с военными специальностями. Они просто стоят на учете в военкомате до достижения предельного возраста.

По какому принципу делятся на разряды?

Все запасники делятся на разряды в зависимости от возраста, состояния здоровья и военно-учетной специальности (она у каждого прописана в военном билете). Новшества, утвержденные президентом, касаются только возраста. По этому критерию запасники делятся на 3 разряда.

Возраст 1-го разряда повышен с 35 до 40 лет.

Второго разряда - с 45 до 50 лет.

Третьего разряда — с 50 до 55 лет.

Зачем создан резерв?

Главная цель - возможность оперативного доукомплектования Вооруженных сил подготовленными специалистами в случае военной угрозы, частичной или полной мобилизации.

На каких условиях теперь подписывают контракт?

Первый контракт с Минобороны о пребывании в резерве заключается на 3 года. Затем он может быть продлен. За непрерывное пребывание в резерве к месячному окладу выплачивают надбавку:

• от 3 до 5 лет — 10%;

• от 5 до 10 лет — 20%;

• от 10 до 15 лет — 30%;

• от 15 до 20 лет — 40%;

• от 20 лет и более — 50%.

Денежное довольствие резервисту начисляется, исходя из звания и должности, за нахождение в резерве и отдельно за каждый день тренировочных занятий и прохождения ежегодных военных сборов. «Приварок» получается не хилый: командир роты в звании майора может получить более 90 тысяч рублей, командир взвода в звании старшего лейтенанта – 85 тысяч, зам. командира отделения в звании сержанта – 55 тысяч, пулеметчик в звании рядового – 46 тысяч.

А каким теперь будет порядок перехода запасников в отставники?

По обновленному закону с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года будет действовать период, в который запасники будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году такие граждане, которым исполнится 50 лет, будут пребывать в запасе до 51 года, в 2025 году — до 52 лет. Ну и тд. До истечения «накинутых» им 5 лет.