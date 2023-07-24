ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив по городу 14 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточняется в Telegram-канале представительства, менее чем за полтора часа были зафиксированы обстрелы Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов Донецка. Кроме того, четыре снаряда калибра 152 миллиметра были выпущены украинскими войсками по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Напомним, в конце июня ВСУ обстреляли в Донецке мечеть , здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, обстрел был произведен из артиллерии НАТО, никто не пострадал.

В начале июля ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня, выпустив по населенным пунктам четыре ракеты.