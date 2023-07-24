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НовостиПолитика24 июля 2023 8:42

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

Украинские войска также обстреляли Горловку
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров, выпустив по городу 14 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как уточняется в Telegram-канале представительства, менее чем за полтора часа были зафиксированы обстрелы Куйбышевского, Киевского, Петровского и Кировского районов Донецка. Кроме того, четыре снаряда калибра 152 миллиметра были выпущены украинскими войсками по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки.

Напомним, в конце июня ВСУ обстреляли в Донецке мечеть , здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, обстрел был произведен из артиллерии НАТО, никто не пострадал.

В начале июля ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку из реактивных систем залпового огня, выпустив по населенным пунктам четыре ракеты.