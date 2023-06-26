ВСУ обстреляли мечеть в Донецке в преддверии Курбан-байрама Фото: REUTERS

Украинская армия 26 июня обстреляла мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения. По предварительным данным, обстрел был произведен из артиллерии НАТО, в происшествии никто не пострадал.

“Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 мм, пострадавших нет”, — сообщило РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых ведомствах ДНР.

Отмечается, что обстрел произведен в преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам. Один из главных для мусульман праздников длится три дня, а в 2023 году он начнется 28 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.

Также недавно украинская армия во время наводнения в Херсонской области, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС, обстреляла пункт эвакуации мирных жителей в Голой пристани.

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