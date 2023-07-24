Песков: службы безопасности регионов начеку из-за попыток атак украинских дронов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 24 июля, подчеркнул, что все службы безопасности регионов находятся начеку в связи с попытками атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников.

«Все, кто занимается обеспечением безопасности наших регионов, они все начеку, все принимают меры уже», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что в последнее время попытки атак ВСУ по российским регионам с помощью дронов участились.

«Поэтому принимаются меры, ведется очень напряженная ежедневная круглосуточная работа», - заявил Песков.

Напомним, в понедельник, 24 июля, была предпринята атака Крыма беспилотниками Вооруженных сил Украины, дроны попали в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы были сбиты и подавлены 11 дронов, обломками БПЛА был поврежден частный дом в Кировском районе.

В этот же день ранним утром два украинских беспилотника предприняли попытку атаки на объекты в Москве. Позже Минобороны РФ проинформировало, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два украинских БПЛА. В результате попытки атаки никто не пострадал.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся «актом международного терроризма».