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НовостиВ мире24 июля 2023 10:25

На Тайване девять человек получили ранения при взрыве снаряда на военной базе

При проверке произошла детонация 120-миллиметрового минометного боеприпаса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На Тайване девять человек получили ранения при взрыве снаряда на военной базе

На Тайване девять человек получили ранения при взрыве снаряда на военной базе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На военной базе «Сянфэн» у тайваньского города Цзилун произошел взрыв, ранения получили по меньшей мере девять человек.

Как передает Центральное информационное агентство Тайваня, взрыв прогремел около 10:00 по московскому времени. Уточняется, что при проверке боеприпасов произошла детонация 120-миллиметрового минометного снаряда.

Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

Напомним, в июне этого года в Анкаре произошел взрыв на заводе, производящем вооружение и взрывчатку для нужд Министерств обороны и внутренних дел страны. Завод принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Сразу после взрыва корпуса завода охватил сильный пожар. Причиной инцидента на ракетной фабрике могла стать неконтролируемая химическая реакция, сообщил губернатор провинции.