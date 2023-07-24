На Тайване девять человек получили ранения при взрыве снаряда на военной базе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На военной базе «Сянфэн» у тайваньского города Цзилун произошел взрыв, ранения получили по меньшей мере девять человек.

Как передает Центральное информационное агентство Тайваня, взрыв прогремел около 10:00 по московскому времени. Уточняется, что при проверке боеприпасов произошла детонация 120-миллиметрового минометного снаряда.

Все пострадавшие были госпитализированы. Состояние двух человек оценивается как тяжелое.

Напомним, в июне этого года в Анкаре произошел взрыв на заводе, производящем вооружение и взрывчатку для нужд Министерств обороны и внутренних дел страны. Завод принадлежит оборонному машиностроительно-химическому предприятию МКЕ. Сразу после взрыва корпуса завода охватил сильный пожар. Причиной инцидента на ракетной фабрике могла стать неконтролируемая химическая реакция, сообщил губернатор провинции.