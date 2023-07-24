Медведев предложил выбирать нестандартные цели для российских ударов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия нужно выбираться нестандартные цели для ответных ударов по украинским объектам, считает заместитель Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут и где эффект будет очень весомым», – написал он в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Киев все чаще прибегает к атакам на гражданские объекты из-за провалов наступления. Как полагает зампред Совбеза России, таким образом власти Украины хотят доказать Западу и жителям страны, что армия страны еще боеспособна.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины в понедельник, 24 июля, совершили удары беспилотниками по двум нежилым зданиям, никто не пострадал.

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 24 июля была пресечена попытка Киева осуществить террористическую атаку 17 беспилотниками по объектам, расположенным на территории Крыма.