NYT: бойцы ВСУ жалуются на неспособность противостоять российским дронам "Ланцет" Фото: Александр КОЦ

Американское издание The New York Times заявило, что российские беспилотники “Ланцет” стали настоящей головной болью для украинских войск.

“Для нас это очень большая проблема”, — приводит газета слова одного из украинских военнослужащих.

Другой боец ВСУ рассказал изданию, что атаку этих беспилотников удается засечь не более чем за 15 секунд до удара. Автор публикации отметил, что российская армия многократно превосходит ВСУ в техническом оснащении и средствах РЭБ.

Напомним, ранее военный эксперт Питер Сучиу называл “Ланцеты” одной из величайших угроз для ВСУ, поскольку эти беспилотники, несмотря на скромные размеры и характеристики, оказались крайне эффективны и применяются не только против пехоты и бронетехники, но и поражают системы ПВО, предназначенные для борьбы с ними.

В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркивал, что российские БПЛА гораздо лучше, чем подобные системы противника, а нехватку беспилотников российская армия компенсирует эффективностью применения подобных средств поражения.