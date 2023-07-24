Патрушев заявил, что Россия и Китай вместе противостоят гегемонии Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе встречи с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Москва и Пекин совместно противостоят гегемонии Запада, который под видом многосторонних механизмов защищает интересы меньшинства стран.

“В нынешней ситуации Россия и Китай активно практикуют мультилатерализм, совместно выступают против политики односторонних действий и противостоят гегемонистским действиям, которые используют многосторонние механизмы в качестве предлога для защиты интересов меньшинства стран”, — сказал Патрушев.

Ранее Патрушев отмечал, что недопущение диктата США в международных отношениях соответствует интересам всех суверенных государств, а мир продолжает уверенно двигаться в сторону более справедливой многополярной системы, несмотря на готовность “западного меньшинства” идти на любые меры, вплоть до гибридных войн.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что стремление России к многополярному миру и отказу от гегемонии Запада разделяют многие страны мира, и процесс перехода к новому миропорядку уже не остановить.