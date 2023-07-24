Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины 24 июля 2023 года

В Сумской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу 24 июля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в двух северных областях Украины 24 июля. По данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, сирены оповещения включились в Сумской и Черниговской областях страны в 18:39 мск.

Напомним, после очередного теракта киевского режима на Крымском мосту 17 июля российские войска стали наносить удары возмездия по военным объектам Одессы и других областей Украины, на которых осуществлялась подготовка к этому теракту.

При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВС РФ наносят удары только по объектам военной инфраструктуры киевского режима.