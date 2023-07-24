ООН подвергла критике атаку ВСУ, в которой погиб военкор Ростислав Журавлев Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых атак на журналистов. Таким образом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал атаку, в ходе которой погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев.

«Мы выступаем против любых атак на представителей прессы, где бы они ни происходили», - цитирует Хака агентство ТАСС.

Сайт KP.RU ранее писал о гибели военного журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева. Машину, в которой находился военкор агентства и еще трое журналистов, 22 июля обстреляли кассетными боеприпасами, присланными Киеву из Вашингтона. Раненные корреспонденты находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.

Убийство Журавлева ранее осудила и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Французский политик также призвала расследовать все обстоятельства гибели военкора.