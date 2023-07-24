Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 июля 2023 12:12

Глава ЮНЕСКО Азуле осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева

В ЮНЕСКО потребовали провести расследование произошедшего
Дарья ЧИПУРНАЯ
Военкор РИА Новости Журавлев погиб под обстрелом ВСУ

Военкор РИА Новости Журавлев погиб под обстрелом ВСУ

Фото: СОЦСЕТИ

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева украинскими военными в Запорожской области. Об этом сказано в коммюнике организации ООН.

Французский политик также призвала расследовать все обстоятельства гибели военкора.

"Журналисты играют ключевую роль в информировании международного сообщества о конфликтах и должны быть защищены", - говорится в заявлении ЮНЕСКО.

Напомним, 23 июля Россия призвала ЮНЕСКО осудить убийство Журавлева украинскими боевиками в зоне проведения спецоперации.

Ранее KP.RU писал, что 22 июля в Запорожской области погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев в результате украинского обстрела. Машину, в которой находился Журавлев и еще трое журналистов, обстреляли кассетными боеприпасами, присланными Киеву из Вашингтона. Раненные корреспонденты находятся в больнице, их жизням ничего не угрожает.