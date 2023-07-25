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НовостиЭкономика25 июля 2023 4:46

На саммите «Россия - Африка» обсудят логистические коридоры для зерна из РФ

Идея логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема, считают в МИД России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
На саммите «Россия - Африка» обсудят логистические коридоры для зерна из РФ

На саммите «Россия - Африка» обсудят логистические коридоры для зерна из РФ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Участники саммита «Россия - Африка» обсудят создание логистических коридоров для поставок зерна из РФ, сообщил посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Олег Озеров.

«Идея таких логистических коридоров и создания зерновых хабов – перспективна и реализуема. Это будет одна из тем обсуждения – создание логистических коридоров, хабов не только для продовольствия и удобрений, но и любой другой продукции, которую производит РФ», – сказал он в беседе с РИА Новости.

Как считает дипломат, это направление является естественными и правильным в развитии отношений между Россией и странами Африки.

Напомним, на «Россия - Африка» будет обсуждаться развитие креативной экономики, а также развитие культурных связей и совместных творческих проектов РФ и Африки. Саммит пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, на данный момент Москва получила подтверждение об участии в нем 49 стран.