Погибшего военкора Журавлева похоронят в Екатеринбурге 28 июля 2023 Фото: Telegram

Погибший в зоне проведения специальной военной операции военкор РИА Новости Ростислав Журавлев будет похоронен с воинскими почестями в эту пятницу, 28 июля, в родном Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня», уточнив, что само прощание состоится в Доме журналистов.

«Определено место прощания с Ростиславом, это Дом журналиста в Екатеринбурге по адресу: улица Клары Цеткин, дом 1. Гражданская панихида состоится в 11.00, затем состоятся похороны с воинскими почестями на Широкореченском кладбище», - сказано в заявлении пресс-службы.

Напомним, в минувшую субботу, 22 июля, машину, в которой находился Ростислав Журавлев и еще трое журналистов, обстреляли кассетными боеприпасами, поставленных Киеву из Вашингтона. Сообщалось, что трое раненых корреспондентов находятся в больнице.

Как писал сайт KP.RU, убийство Журавлева осудила и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Французский политик призвала расследовать такое обстоятельство гибели.