Министр обороны Украины Резников пригрозил новыми ударами по Крымскому мосту

Министр обороны Украины Алексей Резников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина продолжит организовывать атаки на Крымский мост, заявил министр обороны республики Алексей Резников.

«Это является нашей целью, потому что снизит их боеспособность против нас. Это нормальная тактика – разрушать логистические линии врага, чтобы лишить возможности получать больше боеприпасов, больше топлива, еды и так далее. Мы будем использовать эту тактику против них», – сказал он в интервью CNN.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме по безопасности, заявил, что Крымский мост является для Киева целью, которая должна быть нейтрализована.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 17 июля Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника, два пролета моста получили значительные повреждения. В результате погибла семейная пара из Белгородской области. Их 14-летняя дочь выжила, ее в тот же день доставили в реанимацию краснодарской больницы.

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