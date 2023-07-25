В Кремле рассказали о важности саммита «Россия-Африка»

Песков: саммит «Россия-Африка» важен для обсуждения зерновой сделки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 25 июля, рассказал о том, что предстоящий саммит «Россия-Африка» важен для обсуждения зерновой сделки.

«Сейчас, как никогда, важно собраться вместе нам с африканцами, поговорить и еще раз продолжить разговор по зерновой сделке, которая прекратила свое действие», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Песков уточнил, что речь, в том числе, пойдет о причинах остановки зерновой сделки. Также планируется обсудить усилия России по поддержанию мировых рынков и ответственное поведение РФ в этом плане. Разговор коснется и того, какие обязательства и с чьей стороны выполнены не были, проинформировал официальный представитель Кремля.

Напомним, зерновая сделка была остановлена 18 июля. Президент России Владимир Путин ранее пояснял, что продолжение данного соглашения в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Поэтому, по словам российского лидера, зерновая сделка не была продлена.

Саммит «Россия-Африка» пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля, на данный момент Москва получила подтверждение об участии в нем 49 стран. Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел Олег Озеров рассказывал, что участники мероприятия обсудят создание логистических коридоров для поставок зерна из РФ.