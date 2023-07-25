Французский генерал Делавард: наступление ВСУ закончилось драматическим провалом Фото: REUTERS

Генерал французской армии Доминик Делавард назвал “драматическим провалом” текущее наступление украинских войск.

“Для украинцев это драматический провал. Но чего еще можно было ожидать? Мы могли ожидать только провала. Невозможно добиться успеха в наступлении, когда соотношение сил от 3:1 до 5:1”, — отметил военный.

Также он подчеркнул, что российская армия выстроила очень прочную линию обороны в новых регионах страны, а также имеет заметное преимущество в артиллерии и авиации.

Делаварт добавил, что военный блок НАТО также провалил свою информационную войну против России, в которой она пыталась убедить весь мир в уязвимости Москвы и эффективность санкционного давления. Вместо этого, по словам генерала, Россия получает все больше поддержки от других стран, а санкции “бумерангом возвращаются на глобальный Запад”.

Напомним, недавно издание Washington Post сообщило, что западные чиновники уже начинают сомневаться в возможности ВСУ добиться обещанных успехов в текущем наступлении, несмотря на значительную военную помощь со стороны союзников.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что в рядах ВСУ уже не осталось солдат, уверенных в возможности прорыва линии обороны ВС России и готовых идти в бой.