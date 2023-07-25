Экс-агент ЦРУ Джиральди: спецслужбы возмутились выдумкой Байдена о провале Путина

Экс-агент ЦРУ Джиральди: спецслужбы в шоке от слов Байдена о провале Путина на Украине Фото: REUTERS

Бывший агент ЦРУ Фил Джиральди заявил, что представители американской разведки, работающие на территории Украины, были шокированы заявлением президента США Джо Байдена о поражении президента России Владимира Путина на Украине.

“Я думаю, они (агенты ЦРУ) в шоке от этих слов. Из того, что я знаю, сейчас стали адекватно оценивать ситуацию, и в Пентагоне в частном порядке заговорили о том, что мы зашли в тупик с военной точки зрения”, — отметил он в эфире YouTube-каналу Judging Freedom.

Джиральди подчеркнул, что в данный момент украинские войска не достигли никаких реальных успехов на поле боя для того, чтобы говорить о победе США. Эксперт считает, что своими заявлениями о поражении Путина Байден может просто пытаться сгладить недовольство среди американцев и европейцев политикой Белого дома.

Впрочем, возможно, президент США вновь оговорился, заявляя о поражении Путина в конфликте на Украине. Совсем недавно Байден и вовсе заявил, что Путин проигрывает войну в Ираке.

Тем временем бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон считает, что это киевский режим уже проиграл конфликт, и даже прямое вмешательство сил НАТО уже не может спасти украинские войска от разгрома.