Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран Фото: Мария КАЮРОВА

Правительство России ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Об этом во вторник, 25 июля, проинформировало министерство экономического развития РФ.

«Вводится запрет на ввоз в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов, происходящей из недружественных стран», - сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что речь идет об импорте данного вида продукции из стран Евросоюза, США, а также Норвегии. Такая мера освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят российские производители, так как их мощности позволяют в полном объеме обеспечить потребности РФ в продукции из рыбы и морепродуктов.

Таким образом, отечественные компании получат возможность нарастить объемы производства, увеличить ассортимент продукции, а также количество рабочих мест, подчеркнули в Минэкономразвития.

В ведомстве также добавили, что таким образом российские власти продолжают реализовывать комплекс мер в ответ на санкции со стороны ЕС и США.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители отечественного бизнеса обращаются с просьбами не пускать обратно иностранные компании, которые ранее ушли с российского рынка.

Сайт KP.RU ранее рассказывал, что большинство стран, которые ввели санкции в отношении России, впоследствии сами столкнулись с серьезными экономическими проблемами в самых разных сферах.