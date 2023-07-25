Российские войска освободили населенный пункт Сергеевка Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска на Краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка, — подчеркнул Конашенков.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения освободили укрепрайон «Зверинец», который находится на Марьинском направлении. Он также подчеркнул, что ранее эта территория очень мешала успешным операциям российских войск.

Помимо этого стало известно и о значительном продвижении Вооруженных сил Российской Федерации под Купянском. В ходе операции удалось освободить ряд восточных территорий в Харьковской области.