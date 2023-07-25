Комиссия СФ по СМИ призывает ОБСЕ осудить удар по российским военкорам в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации обратилась к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сенаторы просят высказать возмущение относительно атаки на российских журналистов в Запорожской области.

«Считаю необходимым, чтобы ОБСЕ как организация по безопасности и сотрудничеству, защищающая в том числе права журналистов, выразила свое возмущение и неприятие действий властей Украины и США», - сказано в письме, отправленном в организацию.

Напомним, 22 июля в Запорожской области машину, в которой находились журналисты, обстреляли кассетными боеприпасами, прислали Украине из США. В результате атаки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов получили ранения.

Убийство Журавлева ранее осудила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. Французский политик призвала расследовать все обстоятельства гибели военкора. В Организации Объединенных Наций также заявили, что выступают против любых атак на журналистов.