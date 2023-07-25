Ушаков анонсировал большое заявление Путина на саммите "Россия-Африка" 28 июля

Ушаков: Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии саммита “Россия-Африка” Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии предстоящего саммита “Россия-Африка” 28 июля выступит с большим заявлением. Также в ходе заседания свои доклады представят 17 глав стран Африки.

“Саммит 28 июля будет состоять из двух частей: на первом пленарном заседании выступит наш президент и выступят все главы 17 государств”, — сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Также он отметил, что Россия упорно готовилась к предстоящему мероприятию, поскольку придает очень большое значение этому саммиту. По его словам, в ходе саммита запланировано около 50 круглых столов и семинаров, на которых будет подписано множество соглашений в самых различных сферах сотрудничества.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров отмечал, что в ходе предстоящего саммита будет обсуждаться и создание логистических коридоров для поставок зерна из РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что этот саммит очень важен для продолжения зерновой сделки.