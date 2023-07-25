Постпред США при ОБСЕ прокомментировал гибель военкора Ростислава Журавлева

Постпред при ОБСЕ Карпентер: США осуждают любые атаки на журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер во вторник, 25 июля, прокомментировал гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева во время удара в Запорожской области. Он подчеркнул, что Вашингтон осуждает любые атаки на представителей СМИ.

«США осуждают любые атаки на журналистов, какими бы они ни были и где бы ни происходили», - цитируют Карпентера РИА Новости.

Сайт KP.RU ранее писал, что комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации обратилась к ОБСЕ с просьбой высказать возмущение относительно атаки на российских журналистов в Запорожской области. Тогда машину с военкорами обстреляли кассетными боеприпасами, которые Украина получила от США. В результате погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, еще несколько журналистов были ранены.

В ООН также заявляли, что выступают против любых атак на журналистов. Убийство военкора осудила и генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.