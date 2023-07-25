Пилоты разбившегося на греческом острове Эвбея пожарного самолета погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пилоты самолета типа Canadair, который разбился во время тушения пожаров на греческом острове Эвбея, погибли. Об этом проинформировало министерство национальной обороны страны.

«Министр национальной обороны Никос Дендиас заявил о гибели пилотов пожарного самолета CL-215 в Эвбее», - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Министр также выразил соболезнования в связи с гибелью пилотов.

Напомним, пожарный самолет упал во вторник, 25 июля, во время борьбы с огнем в районе селений Платанистос и Каристос на острове Эвбея. Сообщалось, что на место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов. Греческим самолетом управляли два пилота, одному из которых 26 лет.

Аномальная жара, обрушившаяся на Европу, привела к возникновению десятков лесных пожаров в Греции. Всего пожарные службы фиксируют 82 возгорания, из которых 64 начались в прошедшее воскресенье, 23 июля.