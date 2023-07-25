Рогов: ВКС России нанесли массированный удар по резервам ВСУ в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный удар по резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил руководитель местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что корректируемые бомбы с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами украинской армии на территории свинокомплекса между населенными пунктами Новоандреевка и Нестерянка, которые расположены в семи километрах от Орехова.

Ранее Рогов заявлял, что в пятницу, 21 июля, российские военные провели успешную контратаку на Времевском участке Запорожского фронта, уничтожив технику противника и живую силу. Тогда он отмечал, что украинские войска все время пытались штурмовать находящиеся около села Урожайное и Старомайорское.

Сайт KP.RU писал о том, что российские войска на Краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка. Это было сделано в ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова.

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