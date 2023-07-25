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НовостиПолитика25 июля 2023 20:23

Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления на Запорожском фронте

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» назвал обстановку на Запорожском направлении «затишьем перед бурей»
Мария ПАВЛОВА
На Запорожском направлении ВСУ проводят передислокацию на фоне относительного затишья, сообщил Рогов.

На Запорожском направлении ВСУ проводят передислокацию на фоне относительного затишья, сообщил Рогов.

Фото: REUTERS

На Запорожском направлении происходит передислокация войск ВСУ на фоне относительного затишья. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск», - сказал Рогов РИА Новости, добавив, что ВСУ активизировались на пологовском направлении в районе села Дорожнянка, а также ведут небольшие обстрелы на ореховском и васильевском направлениях.

Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления, отметив, что в боях еще не были задействованы порядка 60 процентов украинских штурмовых резервов.

Ранее на Радио «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что творится в регионе прямо сейчас. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем российские военные уничтожили примерно 30% от всей военной техники, поставленной западными странами украинской армии перед началом наступления. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.