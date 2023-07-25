На Запорожском направлении ВСУ проводят передислокацию на фоне относительного затишья, сообщил Рогов. Фото: REUTERS

На Запорожском направлении происходит передислокация войск ВСУ на фоне относительного затишья. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На линии фронта относительное затишье перед бурей. Противник ведет передислокацию своих войск», - сказал Рогов РИА Новости, добавив, что ВСУ активизировались на пологовском направлении в районе села Дорожнянка, а также ведут небольшие обстрелы на ореховском и васильевском направлениях.

Рогов допустил, что ВСУ готовятся ко второй волне наступления, отметив, что в боях еще не были задействованы порядка 60 процентов украинских штурмовых резервов.

Ранее на Радио «Комсомольская правда» председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что творится в регионе прямо сейчас. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем российские военные уничтожили примерно 30% от всей военной техники, поставленной западными странами украинской армии перед началом наступления. Такое заявление во вторник, 25 июля, сделал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.