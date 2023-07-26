В Харьковской области прогремели взрывы. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремело на территории Харьковской области поздним вечером вторника 25 июля. Об этом сообщают украинские СМИ. Так, издание «Зеркало недели» сообщает о срабатывании средств ПВО в Чугуевском районе Харьковской области.

Согласно данным сервиса оповещений населения о воздушных тревогах украинского министерства цифровой трансформации, на территории Харьковской области объявлена воздушная тревога с 23.11 вторника 25 июля. Также сирены воздушной тревоги звучат в Сумской области.

Ранее в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пожилой мужчина получил ранение.

Также сообщалось, что российские военные предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины около острова Антоновский, уничтожив также склад украинских войск на правом берегу Днепра.

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