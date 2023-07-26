QIWI ограничил снятие и вывод средств после предписания Центробанка

"Киви банк" ограничил снятие наличных и вывод средств после предписания Центробанка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных для физических лиц частично ограничены «Киви банком». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Киви банка», принадлежащего группе Qiwi.

Сообщается, что ограничения введены из-за предписания Банка России, которое вступает в силу со среды 26 июля. Регулятор выявил недочеты в составлении отчетности и ведении документации в «Киви банке».

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», - сообщили в банке, уточнив, что оплатить услуги, игры и товары кошельками и картами Qiwi и пополнить счета мобильных операторов клиенты могут в обычном режиме.

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