Посол Аветисян: Россия и Танзания заключат соглашение о гражданском авиасообщении

Россия и Танзания подпишут соглашение о гражданском авиасообщении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия и Танзания в ближайшее время заключат между собой соглашение о гражданском авиасообщении. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Танзании Андрей Аветисян.

По словам посла, соглашение будет подписано на полях предстоящего в Санкт-Петербурге экономического и гуманитарного саммита Россия - Африка. Этот договор позволит "упорядочить воздушное сообщение между странами".

Напомним, форум Россия - Африка состоится с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Сайт KP.RU огласил программу предстоящего мероприятия, раскрыв, что на саммите будут обсуждаться вопросы и перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также новые логистические маршруты, которые свяжут Россию и Африку.

Ранее KP.RU в большом эксклюзивном материале рассказал о жизни на африканском континенте, чьи страны планомерно становятся мощными союзниками России.