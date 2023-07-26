Медведев: против России развязана настоящая кибервойна

Медведев заявил, что против России развязана настоящая война в киберпространстве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Против России с начала специальной военной операции (СВО) была развязана настоящая война в киберпространстве. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры", - об этом Медведев заявил в обращении к участникам стратегической сессии "Росатома".

Зампред Совбеза РФ также заявил о резком росте вызовов и угроз в области цифровой безопасности страны с начала спецоперации.

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев на форуме "Друзей БРИКС" призвал интернализировать управление интернетом в условиях глобального контроля сетью со стороны Соединенных Штатов Америки.

Напомним, сайт KP.RU сообщал о намерениях Роскомнадзора использовать искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с фейками в интернете. Подобный план планируется реализовать через 3-5 лет.