МО РФ сообщило об успешном наступлении на Куземовском направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 26 июля 2023 года сообщило о результатах успешного наступления российский войск на Куземовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, подразделения седьмого мотострелкового полка западной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на Куземовском направлении в результате успешных наступательных действий. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее KP.RU сообщил об успешной контратаки подразделений 15-й мотострелковой бригады, в ходе которой был освобожден населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

Военкор KP.RU Александр Коц также рассказал, как Украина сама лишает себя шансов на возрождение зерновой сделки, и как у бойцов ВСУ кончается мотивация воевать на стороне киевского режима.