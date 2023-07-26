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НовостиПолитика26 июля 2023 12:29

Минобороны: ВС России заняли более выгодные позиции на Куземовском направлении

Российское войска совершили успешное наступление
Дарья ЧИПУРНАЯ
МО РФ сообщило об успешном наступлении на Куземовском направлении

МО РФ сообщило об успешном наступлении на Куземовском направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 26 июля 2023 года сообщило о результатах успешного наступления российский войск на Куземовском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Так, подразделения седьмого мотострелкового полка западной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на Куземовском направлении в результате успешных наступательных действий. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее KP.RU сообщил об успешной контратаки подразделений 15-й мотострелковой бригады, в ходе которой был освобожден населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении.

Военкор KP.RU Александр Коц также рассказал, как Украина сама лишает себя шансов на возрождение зерновой сделки, и как у бойцов ВСУ кончается мотивация воевать на стороне киевского режима.