Российские войска продвинулись до трех километров на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись до трех километров по фронту, а также до 2,7 километра в глубину обороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики, — заявил Конашенков.

Он также добавил, что российским подразделениям удалось отразить четыре попытки атаки украинских войск на данном направлении, а потери ВСУ в них составили более 190 бойцов, пять бронемашин, две гаубицы, четыре пикапа и три самоходных артиллерийских установки.

Помимо этого удалось пресечь деятельность украинской ДРГ в районе Тернов Донецкой Народной Республики и уничтожить склад боеприпасов противника в районе Новолюбовки.

Напомним, что ранее российским войскам удалось освободить населенный пункт Сергеевка под умелым командованием подполковника Буйлова. Также в ДНР был освобожден укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении.