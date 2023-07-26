Российские войска продвинулись до трех километров на Краснолиманском направлении
Фото: Александр КОЦ
На Краснолиманском направлении российские войска продвинулись до трех километров по фронту, а также до 2,7 километра в глубину обороны ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
— На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики, — заявил Конашенков.
Он также добавил, что российским подразделениям удалось отразить четыре попытки атаки украинских войск на данном направлении, а потери ВСУ в них составили более 190 бойцов, пять бронемашин, две гаубицы, четыре пикапа и три самоходных артиллерийских установки.
Помимо этого удалось пресечь деятельность украинской ДРГ в районе Тернов Донецкой Народной Республики и уничтожить склад боеприпасов противника в районе Новолюбовки.
Напомним, что ранее российским войскам удалось освободить населенный пункт Сергеевка под умелым командованием подполковника Буйлова. Также в ДНР был освобожден укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении.