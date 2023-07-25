Президент ЮАР Рамафоса приедет в Петербург на саммит Россия - Африка 26 июля

Президент ЮАР Рамапоса приедет в Петербург на саммит Россия - Африка 26 июля Фото: REUTERS

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса 26 июля приедет в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия - Африка, однако не сможет присутствовать на главном военно-морском параде из-за плотного рабочего графика.

“Президент Рамафоса прибудет в Санкт-Петербург завтра, 26 июля. Вместе с ним в делегации будет министр иностранных дел Наледи Пандор, а также посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетуку”, — сообщает ТАСС со ссылкой на источники в посольстве ЮАР.

Напомним, в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля будет проходить саммит “Россия - Африка”. В данный момент Кремль ожидает визита делегаций из 49 стран. В ходе мероприятия запланировано около 50 круглых столов и семинаров, на которых будет подписано множество соглашений в самых различных сферах сотрудничества, в том числе в области атомных технологий и нефтегазовой отрасли.

В свою очередь президент России Владимир Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии предстоящего саммита.