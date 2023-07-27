Раскрыта пенсия Михаила Боярского

Пенсия Михаила Боярского составляет 20 тысяч рублей в месяц Фото: Александр ГЛУЗ

Театральный продюсер и промоутер, основатель компании “РУ-КОНЦЕРТ” Евгений Морозов рассказал KP.RU, какую пенсию получает советский и российский актёр театра и кино Михаил Боярский.

“В Москве у артистов еще хорошая пенсия - тысяч 17 и к ней надбавка от города в 30 тысяч рублей. А в Санкт-Петербурге, например, такого нет. Михаилу Боярскому капает всего по 20 тысяч рублей в месяц.” — сказал Морозов.

При этом, подчеркнул продюсер, Боярский вряд ли переживает за маленькую пенсию, поскольку продолжает выступать и зарабатывать хорошие деньги.

“У него корпоратив стоит в среднем миллион рублей за 40-минутный концерт. Однако в Питере полно и нищих артистов. Конечно, выйдя на пенсию, на большие гонорары никто из пожилых не рассчитывает”, — подытожил Морозов.

Напомним, ранее советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина также поделилась, что получает достаточно скромную пенсию и рассказала, хватает ли ее на достойную жизнь в столице.

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