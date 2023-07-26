"Ничего не останется": в США предрекли скорый разгром украинской армии

Полковник Макгрегор: новое наступление приведет ВСУ к полному разгрому Фото: REUTERS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что если командование ВСУ решит продолжать обещанное наступление, то украинские войска могут полностью потерять все оставшиеся боеспособные подразделения.

“Украинские войска исчезают на глазах <…> Если они продолжат наступление, то оставшиеся силы будут уничтожены. Тогда у Киева ничего не останется”, — заявил полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор добавил, что бойцы ВСУ уже сами начинают признавать невозможность достижения поставленных целей по прорыву российской обороны. По его словам, украинские войска понесли слишком большие потери и уже не могут продолжать активное наступление.

Ранее Макгрегор уже отмечал, что в ходе наступления ВСУ потеряли большую часть своих высококвалифицированных военных, а киевский режим уже не способен вернуть свою армию на прежний уровень.

Также он заявлял, что украинские военные сейчас разобщены и разочарованы как никогда ранее, и в рядах ВСУ почти не осталось бойцов, способных и готовых идти в бой против российской армии.