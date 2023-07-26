Минцифры Украины отправило ВСУ 1700 беспилотников

Министр цифровой трансформации Украины заявил об отправке 1700 беспилотников в распоряжение ВСУ. Фото: REUTERS

Украинское министерство цифровой трансформации отправило ВСУ 1700 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в среду 26 июля заявил глава ведомства Михаил Федоров.

«Отправляем на фронт 1700 беспилотников. Среди них ударные и разведывательные коптеры», - написал Федоров в своем Telegram-канале, добавив, что все БПЛА приобретены в рамках госпрограммы «Армия дронов».

Беспилотники оснащены искусственным интеллектом, уточнил министр.

Напомним, Крым атаковали беспилотники ВСУ, есть попадание в склад боеприпасов. Рассказываем что известно об атаке украинских беспилотников на Крым 24 июля 2023 года.

Также сообщалось, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала актом международного терроризма атаку дронов на Москву в понедельник 24 июля.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на неспособность противостоять российским дронам «Ланцет».

Тем временем белорусские пограничники перехватили украинский дрон-разведчик.