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НовостиПолитика27 июля 2023 2:14

РИА Новости: российские военные уничтожили четыре места расположения иностранных наемников

Таким образом Москва ответила на теракт на Крымском мосту
Мария ПАВЛОВА
Российские войска поразили несколько баз размещения иностранных наемников ВСУ.

Российские войска поразили несколько баз размещения иностранных наемников ВСУ.

Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили не менее четырех мест расположения иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из активистов подполья.

Речь идет, в частности, о курорте Коблево.

«Туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины», - рассказал собеседник агентству.

Также попадания произошли в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел», где также размещались иностранные наемники. Ранее сообщалось об ударе российских войск по гостинице «Ингул», где также базировались иностранные наемники и военные ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области. Также уничтожены склады с вооружением, полученным Украиной от западных стран.

Тем временем руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о росте числа иностранных наемников после начала наступления ВСУ и уточнил, что чаще всего среди наемников в рядах ВСУ встречаются поляки и грузины.