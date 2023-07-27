РИА Новости: российские военные уничтожили четыре места расположения иностранных наемников

Российские войска поразили несколько баз размещения иностранных наемников ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российские военные уничтожили не менее четырех мест расположения иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из активистов подполья.

Речь идет, в частности, о курорте Коблево.

«Туда с началом СВО заселили в дома отдыха иностранных наемников и нациков с западной Украины», - рассказал собеседник агентству.

Также попадания произошли в районе отеля «Кристалл» и базы отдыха «Голубой Факел», где также размещались иностранные наемники. Ранее сообщалось об ударе российских войск по гостинице «Ингул», где также базировались иностранные наемники и военные ВСУ.

Ранее сообщалось, что военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Черкасской области. Также уничтожены склады с вооружением, полученным Украиной от западных стран.

Тем временем руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил о росте числа иностранных наемников после начала наступления ВСУ и уточнил, что чаще всего среди наемников в рядах ВСУ встречаются поляки и грузины.