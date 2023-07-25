Рогов заявил о росте числа иностранных наемников после начала наступления ВСУ Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов в интервью на радио «Комсомольская правда» сообщил об увеличении числа иностранных наемников после начала наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Рогов уточнил, что иностранные наемники в последнее время начали наиболее активно появляться в рядах украинской армии.

«Зафиксированы несколько ДРГ, в которых весь состав был только из иностранцев. Это большей частью поляки, выходцы с Северного Кавказа - как называет их чеченское руководство, чеченоязычные шайтаны, сбежавшие в свое время на Запад», - рассказал эксперт.

Он добавил, что среди наемников есть и граждане Грузии, которые поддерживают бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

По словам Рогова, иностранные наемники встречаются как на подходах, так и непосредственно в Запорожье и пригородах, а также на линии боевого соприкосновения.

Ранее министерство обороны России в очередной сводке за прошедшие сутки проинформировало, что российские военные уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Черкасской области.

Президент России Владимир Путин недавно заявил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины. Он отметил, что не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

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