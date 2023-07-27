Парень бросил девушку-модель из-за шестичасовых секс-тренировок

Модель рассказала, что помогает ей сохранять отличную физическую форму Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Модель Лари Компани, которая вела подготовку к конкурсу на самые красивые ягодицы при помощи секса, заявила, что ее бросил парень, пишет Daily Star.

Бразильская модель Лари Компани поделилась с подписчиками информацией о своем расставании с парнем. Причиной стал метод ее подготовки к участию в конкурсе "Мисс Бум-Бум 2023".

После прочтения статьи о том, что секс может положительно влиять на физическую форму, Лари Компани приняла решение заменить спорт сексуальными тренировками. Она начала проводить двухчасовые сессии секс-тренировок три раза в день. По словам модели, после этого ее бойфренд принял решение оставить ее.

- Я верю в то, что такая интенсивность помогает укрепить ягодичные мышцы, которые должны быть идеальными для участия в конкурсе «Мисс Бум-Бум 2023», - заявила Лари Компани.

Во время эфира в личных соцсетях, где Лари Компани отвечала на вопросы своих подписчиков, она поделилась своим путем к успеху и разрывом с парнем. В ходе эфира Лари Компани отметила, что она находилась в долгосрочных отношениях с мужчиной, который впоследствии ее бросил. Она также подчеркнула, что начало ее "секс-диеты" стало для него серьезной проблемой.

Однако модель не собирается прекращать тренировки. Лари Компани поделилась: "Процент жира в моем теле снизился с 27 до 18. В начале июня я весила 63 килограмма, сейчас вешу 60, а начинала с 67". Успехи Лари Компани следят около 250 тысяч поклонников в интернете.