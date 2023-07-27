Генсек ООН Гутерриш призвал военных мятежников освободить президента Нигера
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Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников освободить президента Нигера Мохамеда Базума, осудив попытку неконституционной смены правительства. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере», - сказал пресс-секретарь.
Дюжаррик также сообщил, что Гутерриш обращается ко всем заинтересованным сторонам с просьбой проявить сдержанность, а также стараться обеспечивать защиту конституционного порядка в Нигере.
Напомним, в среду, 26 июля, военные мятежники захватили в заложники президента Нигера, а через несколько часов в ночь на 27 июля заявили о свержении главы государства. Как писал сайт KP.RU, представители армии Нигера выступили по национальному телевидению, объявив о закрытии границ, а также введении комендантского часа.