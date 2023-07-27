Генсек ООН Гутерриш призвал военных мятежников освободить президента Нигера Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников освободить президента Нигера Мохамеда Базума, осудив попытку неконституционной смены правительства. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы организации Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь внимательно следит за ситуацией в Нигере. Он самым решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере», - сказал пресс-секретарь.

Дюжаррик также сообщил, что Гутерриш обращается ко всем заинтересованным сторонам с просьбой проявить сдержанность, а также стараться обеспечивать защиту конституционного порядка в Нигере.

Напомним, в среду, 26 июля, военные мятежники захватили в заложники президента Нигера, а через несколько часов в ночь на 27 июля заявили о свержении главы государства. Как писал сайт KP.RU, представители армии Нигера выступили по национальному телевидению, объявив о закрытии границ, а также введении комендантского часа.