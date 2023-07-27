ФСБ: в Керченском проливе обнаружен еще один сухогруз со следами взрывчатки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружила следы взрывчатки на еще одном сухогрузе, который направлялся за зерном в Ростов-на-Дону через Керченский пролив и один из портов Украины. Об этом в четверг, 27 июля, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Выявлено очередное иностранное гражданское судно, которое ранее могло быть использовано для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», - приводит ТАСС заявление, сделанное в ЦОС.

Как сообщается, в среду, 26 июля, взрывчатые вещества, среди которых динитротолуол и тротил, были обнаружены в грузовом трюме и на спасательной шлюпки сухогруза River, которые следовал из турецкого порта Синоп через Керченский пролив в Ростов-на-Дону для погрузки зерна. Отмечается, что в июне и июле этого года судно дважды было в украинском порту Рени в Одесской области.

Напомним, в понедельник, 24 июля, ФСБ заявила, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, который также следовал для перевозки зерна из Турции в Ростов-на-Дону. Отмечалось, что ранее судно находилось в украинском порту Килия.