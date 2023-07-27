Путин выступит с заявлением для СМИ по итогам саммита Россия-Африка Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 28 июля, выступит с заявлением для средств массовой информации. Сделает он это по итогам форума и саммита «Россия-Африка». Об этом в четверг, 27 июля, проинформировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что «встреча в верхах» на саммите состоится в пятницу, 28 июля.

«Президент в своем заявлении для СМИ расскажет об итогах саммита», - добавил Песков.

Он уточнил, что выступления президента России также запланировано на пятницу, 28 июля.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказывал, что Путин выступит с большим заявлением на пленарной сессии предстоящего саммита «Россия-Африка», которая состоится в пятницу, 28 июля. Он также отмечал, что запланированы выступления всех глав 17 государств. Кроме того, Ушаков говорил, что в ходе саммита запланировано около 50 круглых столов и семинаров, на которых будет подписано множество соглашений в самых различных сферах сотрудничества.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что Путин направил приветствие участникам экономического и гуманитарного форума Россия - Африка, который стартовал в Санкт-Петербурге 26 июля 2023 года. В своем обращении российский лидер отметил, что на сегодняшний день Африка стала более уверенно проявлять себя в качестве одного из полюсов формирующегося многополярного мироустройства.

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