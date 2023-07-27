Российские войска уничтожают натовскую технику ВСУ Фото: Александр КОЦ

Украина потеряла практически пятую часть снаряжения, поставленную странами НАТО для контрнаступления. Об этом информирует газета Financial Times.

"Потери от разрекламированного наступления Украины были тяжелыми и ранними", - констатировала газета, сославшись на западных и украинских чиновников.

Источник подчеркнул, что Запад и Киев признают потери натовского снаряжения.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге заявил, что наступление Украины есть, но оно провалилось. Глава российского государства также отметил, что численные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала наступления превысили отметку в 26 тысяч.

Военкор KP.RU Александр Коц в своем материале рассказал, как тактика НАТО подвела Украину, что вызвало очередную волну недовольства киевским режимом со стороны западных стран.