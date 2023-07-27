МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Москва призывает стороны конфликта в Нигере решать все споры путем диалога, воздерживаясь от применения силы. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С обеспокоенностью следим за развитием обстановки в республике Нигер … Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога», - сказано в заявлении официального представителя российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении также уточняется, что, по предварительным данным, российские граждане не пострадали в ходе конфликта в Нигере, однако Министерство иностранных дел РФ советует россиянам воздержаться от поездок в эту страну.

Напомним, в среду, 26 июля, военные мятежники захватили в заложники президента Нигер, а через несколько часов заявили об его свержении. В своем выступлении по национальному телевидению представители армии Нигера объявили не только о смещении лидера страны, на также о закрытии границ и введении комендантского часа.