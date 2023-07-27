ФСБ пресекла попытку теракта спецслужб Украины на корабле Черноморского флота

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку террористического акта на корабле Черноморского флота РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку террористического акта на корабле Черноморского флота РФ, который планировался украинскими спецслужбами. Силовики задержали завербованного российского военного, отметили в ведомстве.

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение», - сказано в заявлении ФСБ.

У задержанного военнослужащего Военно-морского флота России сотрудники ведомства изъяли две самодельные бомбы. Их общая масса, по данным ФСБ, составляет около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел по нескольким статьям, в том числе, о теракте и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, задержанный может быть причастен к передаче украинским спецслужбам информации, которая содержит гостайну.

Сайт KP.RU писал, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, который также следовал для перевозки зерна из Турции в Ростов-на-Дону. Отмечалось, что ранее судно находилось в украинском порту Килия. В четверг, 27 июля, стало известно, что ФСБ обнаружила следы взрывчатки на еще одном сухогрузе, который направлялся за зерном в Ростов-на-Дону через Керченский пролив и один из портов Украины.

Ранее также сообщалось, что суд приговорил к 15 годам тюремного заключения двух агентов украинской разведки, которых обвинению в шпионаже.

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