Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 10:37

ФСБ пресекла попытку теракта спецслужб Украины на корабле Черноморского флота

Задержан завербованный российский военнослужащий
Екатерина КОСОБОКОВА
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку террористического акта на корабле Черноморского флота РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку террористического акта на корабле Черноморского флота РФ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли попытку террористического акта на корабле Черноморского флота РФ, который планировался украинскими спецслужбами. Силовики задержали завербованного российского военного, отметили в ведомстве.

«Пресечена попытка спецслужб Украины совершить террористический акт на одном из кораблей Черноморского флота, несущим высокоточное ракетное вооружение», - сказано в заявлении ФСБ.

У задержанного военнослужащего Военно-морского флота России сотрудники ведомства изъяли две самодельные бомбы. Их общая масса, по данным ФСБ, составляет около одного килограмма в тротиловом эквиваленте.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении ряда уголовных дел по нескольким статьям, в том числе, о теракте и незаконном обороте взрывных устройств. Кроме того, задержанный может быть причастен к передаче украинским спецслужбам информации, которая содержит гостайну.

Сайт KP.RU писал, что следы взрывчатки были обнаружены на сухогрузе, который также следовал для перевозки зерна из Турции в Ростов-на-Дону. Отмечалось, что ранее судно находилось в украинском порту Килия. В четверг, 27 июля, стало известно, что ФСБ обнаружила следы взрывчатки на еще одном сухогрузе, который направлялся за зерном в Ростов-на-Дону через Керченский пролив и один из портов Украины.

Ранее также сообщалось, что суд приговорил к 15 годам тюремного заключения двух агентов украинской разведки, которых обвинению в шпионаже.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Терпение заканчивается. Возможен ли госпереворот на Украине сейчас (подробнее)