Министерство обороны России в очередной сводке за минувшие сутки проинформировало о нанесении ударов по аэродромам, а также пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Министерство обороны России в очередной сводке за минувшие сутки проинформировало о нанесении ударов по аэродромам, а также пунктам управления и дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, были поражены сборочные цеха и склады с беспилотными катерами, а также другим западным оружием.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесены сосредоточенные удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные ударили по цехам сборки и местам хранения беспилотных катеров, ракет, а также другого оружия и техники, которую киевский режим получил от Запада.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все цели были достигнуты.

Ранее руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по резервам украинской армии в Запорожской области.

В предыдущей ежедневной сводке российское оборонное ведомство информировало о том, что силами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией российской группировки в течение суток поражены два пункта управления 21-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника. Кроме того, военнослужащие РФ нанесли поражение 104 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 128 районах.

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