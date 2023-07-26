СБУ признала причастность к атаке на Крымский мост в октябре 2022 года

Глава СБУ признал, что Киев совершил теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года Фото: REUTERS

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев.

“Это одна из наших реализаций, а именно разрушение Крымского моста 8 октября прошлого года”, — сказал Малюк в эфире украинского телемарафона.

Напомним, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр в начале июля также признала, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершен киевским режимом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что этим признанием Киев в очередной раз подтвердил свою террористическую сущность.

Ночью 17 июля Киев совершил второй теракт на Крымском мосту. В результате атаки надводных беспилотников погибла семейная пара из Белгородской области, ехавшая провести отпуск на полуострове.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что этот мост давно не используется для транспортировки военных грузов и является исключительно гражданским объектом, а Россия ответит за очередной теракт киевского режима, унесший жизни мирных жителей.