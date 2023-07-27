Путин: российские военные продемонстрировали массовый героизм, отражая атаку ВСУ

Владимир Путин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин в четверг, 27 июля, заявил, что российские военнослужащие продемонстрировали лучшие примеры массового героизма. Сделали они это в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины, отметил российский лидер.

Российский лидер отметил, что в последнее время боевые действия в зоне специальной военной операции активизировались, основные столкновения проходили на Запорожском направлении.

«Без всякого преувеличения могу сказать, что наши солдаты и офицеры продемонстрировали примеры массового героизма», - подчеркнул глава государства.

Ранее президент отмечал, что бойцы Вооруженных сил России неожиданно для противника переходят в наступления на некоторых участках в зоне проведения специальной военной операции.

Российский лидер недавно также заявлял, что результатов наступления Вооруженных сил Украины отсутствуют. По словам Путина, западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.